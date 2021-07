Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) : Patrick Dempsey rendait son mari fou de jalousie, "C'était dur"

C'est dans le magazine InStyle qu'Ellen Pompeo a confié à propos de son époux : "Le pauvre n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je me souviens qu'au début ça a vraiment été très dur pour lui".

"Il me disait : 'Je n'ai pas signé pour ça'"

Ellen Pompeo se souvient que quand son mari regardait encore Grey's Anatomy, il râlait en voyant sa femme embrasser un autre homme à l'écran : "Il me disait : 'Je n'ai pas signé pour ça, tu vas au travail et tu lui roules des pelles. J'aime bien Patrick et tout, c'est un bon gars, mais vraiment ? Vous, les actrices, vous êtes complètements folles. Comment suis-je censé supporter ça ?'". Même s'il s'agit du travail d'Ellen Pompeo et que ces baisers étaient faux, pour Grey's Anatomy, Chris Ivery était très jaloux.

Depuis, le personnage de Derek est mort, pour le plus grand bonheur de Chris Ivery. Mais c'est vrai que même si Meredith a eu d'autres romances, l'alchimie avec Patrick Dempsey était particulière. D'ailleurs, Ellen Pompeo a précisé avoir eu une vraie connexion avec le casting original de Grey's Anatomy, de Patrick Dempsey, à Sandra Oh en passant par Katherine Heigl : "Au début, nous avions tous vraiment quelque chose", "on s'amusait beaucoup à l'époque". Et c'est vrai que c'était palpable.