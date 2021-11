Greg Yega victime de chantage ? "J'avais besoin de prendre du recul"

Greg Yega va mieux. Le candidat emblématique des Marseillais VS le Reste du Monde 6 sort en effet d'une phase compliquée. Après sa séparation avec Mélanie Orl, autre candidate de l'émission, le candidat a été par la suite accusé de viol par une jeune femme. La star de télé-réalité s'était confiée en story sur son compte Instagram et avait raconté sa version des faits : "J'étais à un booking dernièrement et j'ai flirté avec une fille après. Apparemment cette fille me reproche d'avoir été insistant avec elle, vous voyez ce que je veux dire. Je suis quelqu'un de sensible avec un coeur(...) Jamais de la vie j'insiste pour faire quelque chose (...) Je ne dors plus la nuit, on me fait du chantage".

Face à ces accusations, il a pu compter les soutiens de plusieurs candidats de télé-réalité, y compris de ses ex, Maeva Ghennam et Mélanie Orl, qui ont vite pris sa défense.

Après quelques jours de silence, Greg Yega a voulu rassurer ses fans. Toujours sur sa story Instagram, le meilleur ami de Paga a déclaré : "Comme vous l'avez vu, je me suis un peu absenté des réseaux les Bebew. J'avais besoin de prendre du recul. J'avais besoin de me reposer", a-t-il commencé, avant d'ajouter "On va continuer à avancer. On va continuer à vous faire kiffer les Bebew. Et je vais aussi continuer à kiffer ma vie... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort".

Paga réagit à son tour

Malgré une relation sur le fil du rasoir depuis plusieurs mois entre Paga et Greg, le chéri de Giuseppa a néanmoins voulu s'exprimer sur l'affaire et prendre la défense de son ancien meilleur ami : "J'entends beaucoup d'âneries sur les réseaux sociaux. C'est devenu vraiment du grand n'importe quoi. La haine, la désinvolture, la rage, la jalousie... Mais surtout, souhaiter du mal aux gens, c'est une honte. Que du négatif. La vie est tellement belle. Pourquoi souhaiter le mal et faire de la diffamation et surtout du harcèlement ? Greg, c'est mon ami. Je le connais par coeur. Il ne ferait même pas de mal à une mouche. Courage frérot. On est là" a-t-il écrit en story sur son compte Instagram.

Des mots qui ont rassuré les fans du duo de choc Greg/Paga, qui manque à beaucoup d'entre eux. Ce message est peut-être le signe d'un nouveau départ pour les deux anciens BFF.