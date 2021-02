Greg Yega (Les Marseillais à Dubaï) : fini la calvitie, il se fait faire des implants capillaires !

La perte des cheveux est un éventuel problème qui touche surtout les hommes. Coucou la calvitie ! Heureusement, pour les plus complexés, la médecine a beaucoup évolué et il existe maintenant les implants capillaires (ou la greffe de cheveux). Les influenceurs sont de plus en plus nombreux à y avoir recours : Thibault Garcia, Steven Bachelard, Florian (Les Anges 10), Mujdat Saglam et Nikola Lozina sont passés sur le billard pour cette technique. Le dernier en date ? Greg Yega !

Greg Yega VS la calvitie

Après le tournage des Marseillais à Dubaï, le chéri de Maëva Ghennam, ou son ex, on ne sait plus trop, a décidé de prolonger son séjour aux Emirats arabes et d'en profiter pour se rendre dans une clinique afin de se faire greffer des implants capillaires. Une intervention "très dure", mais qui "est passée crème" comme le confie Greg dans sa story Instagram : "Les cheveux, ça change beaucoup de choses. C'était important pour moi de le faire. Je commençais à avoir deux cages de foot. Je suis très content d'avoir fait cette intervention", ajoute-t-il.

Quelques heures avant son opération, le meilleur pote de Paga a révélé une autre info à son sujet : il a arrêté de regarder les épisodes des Marseillais à Dubaï, sur W9. "Je vais éviter toutes les embrouilles possibles. Je suis un peu deg, mais après, ce n'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. De toutes les façons, l'aventure je l'ai vécue. Vous pouvez la regarder vous de votre côté", a avoué Greg Yega. Aurait-il pris cette décision par respect pour Maëva Ghennam afin de ne pas revoir son rapprochement avec Laura ?