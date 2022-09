Grâce à ce simple tweet, Netflix pourrait trouver le scénario de la meilleure série de tous les temps

En 2004 je devais aller en vacances en Thailande pour Nol, changement de plan la dernire minute, on reste en France. Trois jours plus tard un tsunami fera + de 5000 morts

On y va finalement en 2009 et on rate un vol intrieur vers Koh Samui : l'avion crash l'atterrissage https://t.co/1FydijYxcf