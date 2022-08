Netflix : le top 15 des séries les plus commentées sur Twitter, attention il n'y a pas que des pépites

La magie des classements, c'est que l'on peut en faire sur à peu près tout et n'importe quoi. Classement des meilleures séries de tous les temps, classement des villes où les gens en couple sont les moins fidèles, classement des Krema Regal'ad du meilleur au plus dégueu ou encore classement des élèves les plus nuls en maths, ce ne sont pas les thèmes et possibilités qui manquent.

Quels programmes de Netflix ont le plus passionné les abonnés ?

Dernière preuve en date ? La plateforme Visibrain, qui devait possiblement s'ennuyer cet été, s'est ainsi amusée à établir le classement des programmes de Netflix qui ont été les plus commentés sur Twitter. L'intérêt ? Permettre de découvrir si les audiences et succès des contenus du site de streaming sont en corrélation avec la hype sur les réseaux sociaux.

A cette occasion, Visibrain a donc analysé le nombre de tweets publiés entre janvier et août 2022. Une méthodologie extrêmement simple, voire même simpliste puisque l'on ne sait pas comment ces tweets ont été choisis. Si on imagine que ceux qui utilisaient les hashtags ou titres des programmes ont logiquement été repérés, quid de ceux qui étaient écrits hors contexte avec simplement le nom d'un personnage ou en réaction à une séquence choc ?

Quoi qu'il en soit, ce Top 15 n'en reste pas moins intéressant, notamment pour deux raisons. A travers lui, on réalise que certaines séries qui ne sont pas des créations originales cartonnent presque plus que les séries maisons de la plateforme comme Peaky Blinders, Outlander ou encore Brooklyn Nine-Nine. De même, les séries-docu semblent être de plus en plus appréciées (Formula 1 cartonne toujours autant), tout comme les séries asiatiques.

Top 15 des créations les plus commentées en 2022

15) Nouvelle école – Saison 1 : 258 637 de tweets

14) Inventing Anna – Saison 1 : 287 273 de tweets

13) Formula 1 : drive to survive – Saison 4 : 316 980 de tweets

12) Elite – Saison 5 : 367 818 de tweets

11) Brooklyn Nine-Nine – Saison 8 : 387 310 de tweets

10) Love is Blind – Saison 2 : 875 711 de tweets

9) Ozark – Saison 4 : 1 million de tweets

8) The Sandman – Saison 1 : 1 million de tweets

7) Outlander – Saison 6 : 1 million de tweets

6) After Life – Saison 3 : 1,3 million de tweets

5) Umbrella Academy – Saison 3 : 1,4 million de tweets

4) Peaky Blinders – Saison 6 : 1,9 million de tweets

3) Twenty Five Twenty One – Saison 1 : 4 millions de tweets

2) La Chronique des Bridgerton – Saison 2 : 4,9 millions de tweets

1) Stranger Things – Saison 4 : 23,1 millions de tweets

A noter...

Visibrain a également dévoilé quelques anecdotes plutôt cool sur ces fameuses réactions. Ainsi, sachez que lors du week-end de sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, le personnage d'Anthony était six fois plus mentionné que Daphnée, l'héroïne de la saison 1.

Du côté du Kdrama Twenty Five Twenty One diffusé de façon hebdomadaire, celui-ci pouvait parfois générer jusqu'à 13 tweets par seconde (!). Enfin, si la saison 3 d'Umbrella Academy a déçu la plupart des fans, celle-ci a malgré tout généré 4 fois plus de messages que la précédente. Mais là encore, on ne sait pas si la tendance était à la critique ou non...