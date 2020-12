Les élèves français sont vraiment nuls en maths : ils arrivent derniers de l'UE dans ce classement

Les Français sont "en dessous des moyennes internationales" en maths

Pour le bac 2020, les maths étaient la spécialité la plus choisie par les élèves français. Pourtant, on en a la preuve, les Français sont vraiment nuls en mathématiques. L'enquête Timss (Trends in International Mathematics and Science Study) a été réalisée en mai 2019 sur un échantillon de 4 186 enfants de CM1 et 3 874 adolescents de 4ème. Les résultats ont été publiés ce mardi 8 décembre 2020 par l'IAE (Association internationale pour l'évaluation de la réussite éducative), et la France arrive dernière dans les pays de l'Union européenne et avant-dernière dans les pays de l'OCDE concernant les maths.

Les élèves français sont donc "en dessous des moyennes internationales de pays comparables au nôtre". Les chiffres sont là : les Français qui sont en CM1 obtiennent un score de 485 points en mathématiques (et 488 en sciences). La moyenne européenne est à 527 en maths (et à 522 en sciences) et la moyenne internationale en maths est entre 529 et 526 points. Ce qui fait un sacré écart !

Les élèves de 4ème en 2019 ont le niveau des élèves de 5ème en 2015

Non seulement les Français sont vraiment nuls en mathématiques, mais en plus, leur niveau est en baisse par rapport aux années précédentes. Comme l'a relayé Ouest France, Fabienne Rosenwald, directrice de la DEPP (direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) qui est rattachée au ministère de l'Éducation nationale, a expliqué en visioconférence que les collégiens français ont perdu une année de niveau. "Le score moyen est en baisse de 47 points, c'est l'équivalent d'une année de classe" a-t-elle déclaré, "Autrement dit, le niveau des élèves de 4ème en 2019 en maths, est celui des élèves de 5ème en 2015 dans cette matière".

Pire, les mauvais élèves en maths sont nombreux en France par rapport aux autres pays européens. "On constate une surreprésentation des élèves les plus faibles. En mathématiques, 15% des élèves français n'atteignent pas le 'niveau bas', contre 6% des élèves au niveau européen" a-t-elle détaillé, "cela signifie que ces 15% n'ont pas les connaissances élémentaires en CM1".

En revanche, les très bons élèves en maths en France sont de moins en moins nombreux, surtout en CM1. "Du côté des élèves au niveau avancé, en France, seuls 3% des élèves de CM1 l'atteignent, contre 9% en Europe" a ainsi indiqué Fabienne Rosenwald. Et comme si ça ne suffisait pas, les Français sont aussi mauvais dans les autres matières scientifiques : les sciences physique et la chimie. Bref, il va falloir bosser les maths et les sciences en classe, avec des profs particuliers ou encore avec les EduTubeurs sur YouTube pour pouvoir remonter dans le classement.