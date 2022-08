Top 10 des villes les plus infidèles de France : si vous êtes en couple, fuyez le Sud !

"Excusez-mon père, parce que j'ai pécho"

Bilan de ce classement ? Plus les températures sont élevées et plus les Français semblent avoir le feu aux fesses. Et pour cause, toutes les villes concernées se situent dans le Sud de la France. A croire que le temps morose du Nord attenue toute la libido...

Par ailleurs, il est également surprenant de voir Lourdes, ce haut lieu de pèlerinage catholique, être à ce point concernée. Les habitants / touristes profiteraient-ils des supposés bienfaits de la ville pour réclamer, à travers quelques prières, de meilleur(e)s amants ou maîtresses ? Hercule Poirot n'est jamais là quand il faut enquêter sur les vrais mystères ! Petit rappel tout de même : l'eau bénite n'est pas destinée à remplacer le lubrifiant.

Si seulement un prêtre pouvait s'amuser à sortir un livre qui regrouperait les meilleures perles des confessions qu'il a pu entendre... Allez, c'est le moment de donner vie à un petit miracle !

Pour l'anecdote, ce classement a été effectué en fonction des données obtenues durant les vacances d'été. Autrement dit, il n'est pas idiot de penser que certains touristes ont pu faire gonfler artificiellement les résultats...