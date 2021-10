On a classé les Krema Regal'ad du meilleur au plus dégueu (et il y a des surprises)

Dans la vie, il existe énormément de questions cons auxquelles on a toujours la flemme de chercher une réponse. Et parmi elles, on retrouve notamment celles-ci : "combien y a-t-il de bonbons dans un paquet de Regal'ad (Krema) de 380g acheté en supermarché ?" et "Les bonbons présents sont-ils divisés à part égale ?". Bonne nouvelle, comme on avait envie d'ajouter la ligne "trieur de bonbons" sur notre CV, on a vérifié tout ça pour vous.

Résultat ? On a compté - et mangé - 61 bonbons dans un seul paquet. Parmi eux, 6 étaient à l'orange, 7 à la framboise, 11 à la cerise, 12 à l'abricot, 12 à la fraise et 13 au citron. Des différences étonnantes qui nous ont alors amené à une autre question existentielle (bien plus que le sens de la vie) : "Ces proportions ont-elles un lien avec les goûts les plus populaires ?"

Pour le savoir, chaque membre de la rédac s'est donc dévoué pour tout goûter avant de classer ces six goûts et d'établir le classement ultime. Oui, cet article est une nouvelle preuve que journaliste est un métier extrêmement sérieux, source de défis quotidiens.

Notre top des Krema du pire au meilleur

6. Orange : le goût des enfers

Cela fait déjà 18 ans que Michal crie à qui veut l'entendre qu'il n'a pas volé l'orange et c'est bien dommage tant ce bonbon est absolument immonde et que l'on aurait préféré ne jamais l'avoir en bouche. C'est bien simple, un chewing-gum écrasé par terre a probablement meilleur goût que ce truc. Pas étonnant qu'il n'y en ait que 6 dans notre paquet. Et c'est déjà trop.

5. Fraise : la déception de la famille

Aïe. Entre l'élimination de la France face à la Suisse en 8ème de finale de l'Euro 2020 ou cette 5ème place pour la fraise, on ne sait pas quelle est la plus grosse contre-performance de l'année. Là où le fruit est habituellement une valeur sûre partout, sa version bonbon est aussi ratée que le tir au but de Kylian Mbappé. On ne le dira jamais assez : plat du pied, sécurité. A trop faire de grigri (trop chimique), le but n'est pas atteint ici.

4. Abricot : la surprise du chef

On a trouvé plus improbable que le duo Christine and the Queens & Booba : faire un bonbon avec l'abricot, l'un des fruits les plus random du marché. Et pourtant, à l'instar de la chanson Here, le résultat est efficace. Attention, ça ne révolutionne absolument rien, mais on ne peut que saluer les efforts apportés, accentués ici par ce côté surprenant. Tout comme on ne sait pas si on pourrait écouter le titre en boucle, on a des doutes sur le fait de pouvoir en manger plusieurs à la suite. Néanmoins, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal.

3. Framboise : simple, basique

C'est le Michael Bay des Krema : on n'est absolument pas surpris par ce que l'on a, mais on n'a pas plus que ce que l'on pouvait espérer avoir. Ca fait simplement le taf comme on le lui demande, et c'est déjà pas mal. Ca pourrait évidemment être mieux, mais en même temps, ce sont aussi ses petits défauts (parfois un peu fade, trop simple, sans surprise) qui en font ses qualités. Bref, il se repose sur ses capacités, mais il le fait bien.

2. Citron : le numéro 10 de la team

On a tous déjà eu une mauvaise expérience avec un bonbon au citron. Vous savez, ce genre de friandises qui a plus un goût de liquide vaisselle (ne nous demandez pas comment on connait ce goût) que réellement de citron. Et bien là, énorme surprise : c'est une réussite. Plutôt doux et agréable en bouche, peu acide... c'est une vraie bénédiction qui mérite toutes les carries du monde. Prenez notre CB et notre Carte Vitale, on en veut d'autres !

1. Cerise : Ballon d'Or 2021

And the winner is... le goût cerise. On ne s'y attendait pas forcément, (en même temps, on ne s'attendait pas non plus à faire cet article en début de journée), mais finalement, il a gagné notre coeur et nos papilles : acidulé juste ce qu'il faut, il est la définition même du mot "perfection". La légende raconte même qu'il aurait permis à Philippe Etchebest de sourire de bonheur pour la première fois de sa vie en y goûtant.