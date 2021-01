Godzilla vs Kong : les deux monstres s'affrontent dans la bande-annonce (et ça va saigner)

Les cinémas sont fermés depuis la mise en place du deuxième confinement en France à la fin du mois d'octobre 2020. Et la réouverture ne serait pas pour tout de suite puisque le gouvernement serait sur le point d'annoncer un troisième confinement. Pour nous remonter (un peu) le moral, Warner Bros a décidé de teaser l'un de ses films les plus attendus dans les mois à venir. Non, pas Wonder Woman 1984 qui est déjà sorti au cinéma aux US et arrivera chez nous lors de la réouverture des salles mais Godzilla vs Kong. Le film est prévu pour le 17 mars en France (sous réserve de la réouverture des cinémas) et sortira aux US quelques jours plus tard où il sera dispo à la fois au ciné et sur HBO Max.

Godzilla vs Kong, le choc des titans

Une chose est sûre : le choc entre Godzilla et Kong s'annonce complètement fou si on en croit la bande-annonce à voir sans attendre dans notre diaporama. Capturé à la fin de Kong : Skull Island qui se déroulait dans les années 70, Kong est devenu encore plus grand et féroce et va être sorti de sa captivité pour aider le monde face à une menace inconnue... qui n'est autre que Godzilla ! Les deux monstres vont donc s'affronter, sur la mer et sur la terre.

Avec ses effets spéciaux fous et spectaculaires, Godzilla vs Kong risque bien d'être une expérience dingue au cinéma, si on arrive à y retourner un jour... Côté casting, on retrouve plusieurs nouveaux dont Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Demián Bichir, Brian Tyree Henryou Eiza González et aussi quelques revenants puisque Kyle Chandler et Millie Bobby Brown reprennent leurs rôles de Godzilla 2.

Un nouveau film du MonsterVerse

Godzilla vs Kong est le 4e film du MonsterVerse. L'univers partagé de Warner a été lancé en 2014 avec la sortie de Godzilla, suivi en 2017 de Kong : Skull Island puis en 2019 de Godzilla 2 : Roi des monstres. L'un des deux monstres cultes du cinéma va-t-il tomber dans ce face-à-face exceptionnel ? Rendez-vous prochainement en salles pour le savoir.