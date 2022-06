Giovanni (La Villa 7) : des salaires ridicules dans la télé-réalité et des placements de produits en chute, il dévoile tout

Jean-Michel Maire l'a récemment révélé, parler autour de la table de TPMP ce n'est pas un métier très compliqué, mais ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et du côté de la télé-réalité ? Là aussi, alors que les candidats sont juste invités à rester eux-mêmes devant les caméras, les salaires semblent plutôt intéressants. Néanmoins, attention aux faux espoirs, tout le monde n'est pas au même niveau.

Des petits salaires dans La Villa des coeurs brisés ?

De passage sur la chaîne de Jeff Lang2Vip, Giovanni - que l'on peut actuellement retrouver au casting de La Villa des coeurs brisés 7 sur TFX, n'a pas hésité à lever le voile sur les fantasmes des téléspectateurs au sujet de l'argent qui circule dans de tels programmes. Et visiblement, à moins de s'appeler Nabilla, ce n'est pas avec La Villa que l'on peut espérer devenir millionnaire.

Après avoir rappelé que le salaire varie logiquement d'une émission à une autre, d'un statut à un autre, "Ca se fait en fonction du tournage, de l'ancienneté, mais pas que. Il y a aussi le potentiel du candidat qui compte, l'attractivité [est-ce qu'il y a un buzz autour de la personne, ndlr]", Giovanni a précisé qu'un petit nouveau comme lui était clairement tout en bas de l'échelle, "Un nouveau candidat est payé 80 € brut par jour. Ça ne fait même pas 70 € net".

"Faut pas croire que la télé ça paie"

De quoi comprendre qu'il serait donc idiot de tout lâcher du jour au lendemain pour passer à la télévision ? Absolument. Si la vie de Giovanni - agent immobilier au quotidien, est effectivement plus mouvementée depuis quelques mois, "Ça commence à être chaud (...) J'ai des rendez-vous, des obligations et le métier d'influenceur commence à me prendre beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup de déplacements sur Paris, Marseille, Nice", il l'a assuré, "Je lâcherai jamais mon métier".

Contrairement à ce que peuvent encore laisser entendre certaines stars, ce milieu n'est plus aussi rentable qu'auparavant. "Je connais certaines personnes qui ont arrêté leur taf et qui ont fait quelques tournages et, maintenant, c'est compliqué pour eux. Faut pas croire que la télé ça paie, a-t-il martelé avec sérieux. Selon ton statut, tu peux être bien payé en tournage, oui. Mais tu fais un mois de tournage, tu ne vis pas toute l'année avec ça."

Et les placements de produits ? "C'est plus ce que c'était". A en croire ses propos, un nouveau peut espérer toucher des cachets qui varieraient "entre 250 et 450€ pour une story." Une somme qui reste intéressante ? "Oui, c'est pas mal, mais c'est pas avec ça que tu vis, a rappelé l'ex-copain de Cassandra. C'est fini l'époque où tu commences une télé et au bout d'un tournage tu prends 300 000 followers, tu fais des placements partout, t'es en booking tous les soirs. C'était y a 8 ans, maintenant, ce n'est plus comme ça."

Bref, vous êtes prévenus : tentez plutôt votre chance à N'oubliez pas les paroles ou Les 12 Coups de Midi pour espérer repartir avec le gros lot.