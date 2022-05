Gifle de Will Smith à Chris Rock : l'acteur suit une thérapie pour maîtriser sa violence

Depuis le 27 mars 2022, Will Smith ne cesse de faire parler de lui suite à la gifle qu'il a adressé à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. Après une blague de mauvais goût de l'humoriste sur sa femme, l'acteur s'est levé et l'a frappé pour défendre sa belle. Il s'est ensuite excusé lors de son discours après avoir remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams.

Le papa de Jaden et Willow a ensuite fait des excuses publics, mais ne l'aurait toujours pas fait personnellement auprès de Chris Rock. Sa réaction violente l'aurait profondément marqué et d'après une source d'Entertainment Tonight, il serait actuellement en pleine thérapie pour que de tels accès de colère ne se reproduisent plus. Il s'est d'ailleurs offert un voyage en Inde, à Bombai, pour se concentrer sur sa spiritualité et pratiquer le yoga et la méditation.

Quelles conséquences pour sa carrière ?

La fameuse gifle a eu de lourdes conséquences sur sa carrière. Le comédien est banni des Oscars pendant une durée de 10 ans et de nombreux films dans lesquels il devait jouer ont été mis en pause. C'est notamment le cas de Bad Boys 4, ou encore de son nouveau projet en collaboration avec Netflix intitulé Fast and Loose.

Côté perso, ce ne serait pas non plus la grande joie. En effet Selon le magazine Heat, rien ne va plus entre Will Smith et sa femme Jada. Mariés depuis 1997, les deux acteurs ont traversé plusieurs passes difficiles avec des infidélités mais cette fois, le divorce serait proche. Le magazine britannique a dévoilé que Will Smith et Jada Pinkett Smith seraient en froid depuis la gifle des Oscars. "La tension est palpable entre eux (...) Ils se parlent à peine en ce moment" aurait confié une source qui souhaite rester anonyme.