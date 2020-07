Game of Thrones : Nathalie Emmanuel (Missandei) victime de propos sexistes sur le plateau

Comportement sexiste sur le plateau

Game of Thrones est peut-être l'une des séries les plus appréciées et ambitieuses de ces dernières années, mais cela ne signifie pas que les comédiens ont forcément apprécié cette expérience. Quand le tournage n'était pas difficile physiquement et mentalement en raison de l'importance de certaines scènes, c'est l'ambiance sur les plateaux qui n'était pas toujours très appréciable.

Au détour d'un entretien accordé à British Vogue, Nathalie Emmanuel - l'interprète de Missandei, a révélé avoir été victime d'un comportement sexiste de la part d'un comédien, "Durant ma première saison, mon costume était assez suggestif et il y a eu un petit incident avec un second rôle de la série qui a fait un commentaire déplacé à ce propos sur le plateau. Le truc typique quoi..."

Emilia Clarke à la rescousse

Heureusement, si l'actrice n'a pas souhaité dévoiler le nom de la personne en question, Nathalie Emmanuel n'a pas hésité à mettre en avant le courage d'Emilia Clarke. A en croire ses propos, celle qui incarnait avec brio Daenerys serait montée au créneau afin de la défendre, "Directement, Emilia est venue me soutenir. Et ça a été géré. Quand j'ai rejoint la série, elle tournait déjà dedans depuis plusieurs années et elle était contente d'avoir un peu d'énergie féminine à ses côtés".

De quoi comprendre que même Emilia Clarke - qui s'est régulièrement retrouvée dénudée devant la caméra au début de la série, a vécu de tels moments sexistes ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, les deux actrices possédaient un lien au moins aussi fort que celui de leurs héroïnes, "On était toujours là pour prendre soin de l'autre. Si vous vous retrouvez à être les seules femmes sur un plateau dirigé par des hommes, ça vous lie forcément d'une certaine façon".

On connait certains dragons qui auraient pu être utile...