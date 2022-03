Game of Thrones : John Stahl, un des héros de la série est décédé à 68 ans

Les fans de Game of Thrones sont en deuil. L'un des héros de la série a disparu le 2 mars 2022 à l'âge de 68 ans. Il s'agit de John Stahl, qui jouait le rôle de Rickard Karstark dans la série à succès d'HBO. C'est la BBC qui a annoncé sa mort ce vendredi 4 mars 2022. L'acteur écossais s'est éteint sur l'île écossaise de Lewis et les circonstances de son décès ne sont pas encore connues. Son agent, Amanda Fitzalan-Howard a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué et l'a décrit comme "un acteur avec un talent remarquable et un pilier du théâtre écossais". En effet, avant d'intégrer le casting de la série, il était surtout connu pour ses performances sur les planches. Il a joué dans de nombreuses pièces durant sa carrière dont plusieurs performances avec The Royal Shakespeare Company et The National Theatre. Il était également connu pour son personnage de Tom "Inverdarrock" Kerr dans la série High Road, qu'il a campé pendant 21 ans.

Il a marqué les fans de la série

John Stahl a incarné Richard Karstark, lord de Karhold, durant cinq épisodes des saisons 2 et 3 de la série qui va bientôt avoir droit à son spin-off intitulé House of the Dragon. Son personnage était l'un des principaux alliés de la famille Stark. Dans la saison 2, l'un de ses fils est tué par Jaime Lannister, alors détenu par les Starks. Il leur demande donc de l'exécuter, mais sa requête est refusée par Catelyn Stark, qui décide même de libérer l'assassin. Il décide alors de les quitter pour partir à sa recherche et assouvir sa vengeance. Il finit par être capturé et décapité par Robb Stark dans la troisième saison. Son personnage ne sera pas resté très longtemps à l'écran, mais aura quand même marqué les fans de la série.