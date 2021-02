France : "Un acte de pénétration sexuelle" sur un mineur de moins de 15 ans "sera un viol"

"Tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans sera un crime"

Les victimes de violences sexuelles sont de plus en plus nombreuses à témoigner sur les réseaux sociaux, y compris contre les célébrités. Et beaucoup de victimes étaient même souvent mineurs au moment des faits. C'est par exemple le cas de Julie, qui a accusé 20 pompiers de viol quand elle avait 13 ans (et dont le jugement en cour de cassation doit être rendu ce mercredi 10 février 2021). Et alors que la proposition de loi adoptée au Sénat le 21 janvier 2021, sur l'âge du consentement sexuel à 13 ans, a créé débat sur les réseaux, le président de la République Emmanuel Macron a lancé une consultation le 23 janvier 2021. Il a demandé à Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, et à Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'élaborer des nouvelles propositions.

Et ce mardi 9 février 2021, Adrien Taquet a dévoilé les nouvelles mesures du gouvernement sur les relations sexuelles entre adultes et mineurs. Interrogé par Julian Bugier sur Europe 1, le secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles a annoncé : "Après avoir consulté, nous sommes favorables à ce que soit défini un nouveau crime, c'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans serait un crime, sans qu'il ne soit plus question de consentement". "Toute pénétration sexuelle" sur un mineur de moins de 15 ans sera donc un "nouveau crime".

"Nous allons toucher au seuil d'âge" a de son côté confirmé Éric Dupond-Moretti sur le plateau du 20 heures de France 2, "Un acte de pénétration sexuelle, accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans, sera un viol".