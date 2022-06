Fifty Shades of Grey : "désaccords", tensions... Dakota Johnson balance sur les coulisses chaotiques

Sept ans après la sortie de Fifty Shades of Grey au cinéma, Dakota Johnson se confie sans filtre sur les coulisses... et elle a des choses à dire ! L'interprète d'Anastasia Steele qui sera bientôt au casting du film Persuasion sur Netflix a dévoilé pour la première fois les tensions et complications qui ont eu lieu sur le tournage, notamment entre l'équipe et l'autrice des romans, E.L. James.