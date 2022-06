QUIZ Fifty Shades of Grey : le test pour les vrais fans, niveau expert !

Ce lundi 6 juin 2022, on sort les cravaches avec la diffusion sur C8 de Cinquantes nuances plus sombres, deuxième volet de la saga Fifty Shades of Grey. L'occasion parfaite pour savoir si tu te souviens VRAIMENT des films avec Dakota Johnson et Jamie Dornan. Pour le savoir, PRBK t'a préparé un quiz fait pour les vrais fans avec 10 questions, niveau expert. Alors, quel sera ton score ?

Le quiz niveau expert sur la saga Fifty Shades of Grey Selon Christian, combien gagne-t'il en 15 minutes, sans rien faire ? Quel âge Christian avait-il quand sa mère biologique est morte ? Quel est le prénom de ce personnage ? De quelle couleur est le polo de Christian dans la toute dernière scène ? Au dessus de quel mont se trouve l'hélicoptère de Christian quand il a une panne dans le 2e film ? Quel est le lien entre Hyde et Christian ? Quelle annexe du contrat correspond aux "limites négociées" ? A quelle date l'arrivée au casting de Jamie Dornan a-t-elle été annoncée ? Où Ana et Christian se recroisent-ils pour la première fois dans le 2e film ? Qui attrape le bouquet lors du mariage de Christian et Ana ? Fan niveau basique Tu aimes la saga Fifty Shades mais il va falloir les revoir quelques fois pour devenir expert(e). Fan niveau intermédiaire Tu n’étais pas loin de faire un très bon score ! Try again. Fan niveau expert La saga n’a vraiment aucun secret pour toi. On espère que tu aimes notre cadeau en gif.