Jamie Dornan : que devient-il, 4 ans après la fin de la saga Fifty Shades of Grey ?

Entre 2015 et 2018, Jamie Dornan a incarné Christian Grey dans la saga Fifty Shades of Grey, adaptée de la trilogie à succès de E.L. James. Un rôle qui l'a fait plus largement connaître, même si l'acteur irlandais n'en était pas vraiment à ses débuts ! Et depuis qu'il a dit adieu à Christian Grey, l'ex-partenaire de Dakota Johnson ne se tourne pas les pouces.

Que devient Jamie Dornan ?

Après la célèbre saga, Jamie Dornan a joué plusieurs rôles au cinéma. On a pu le voir dans Private War (2018), dans Robin des Bois (2018) ou encore dans Amours irlandaises (2020). Il est aussi en 2018 au casting du téléfilm My Dinner with Hervé face à Peter Dinklage. En 2021, c'est dans un rôle très différent qu'on le retrouve : il est au casting de la comédie Barb and Star Go to Vista Del Mar.