The Tourist, The Terminal List... Top 4 des séries découvertes au festival de télévision de Monte Carlo 2022

The Tourist

Fans de Fifty Shades of Grey, préparez-vous à découvrir un tout nouveau Jamie Dornan ! L'interprète de Christian Grey nous dévoile une toute nouvelle facette de son jeu avec The Tourist, série en six épisodes. Originaire d'Irlande du Nord, un homme se réveille amnésique à l'hôpital en Australie après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Il va devoir fouiller dans son passé pour découvrir qui il est mais aussi pour savoir pourquoi des inconnus veulent sa peau. Si on aime The Tourist, c'est grâce à Jamie Dornan qui manie l'humour à la perfection. Eh oui, l'acteur peut aussi exceller dans la comédie et ça, on ne s'y attendait pas forcément ! Déjà diffusée en Angleterre sur la plateforme BBC iPlayer, The Tourist aura une saison 2 après son succès.

Diffusée dès ce lundi 20 juin 2022 sur France 2.

The Terminal List

Amazon Prime Video a déjà annoncé la fin de Jack Ryan après 4 saisons mais si vous êtes en manque d'action et de sensations fortes, on a déjà trouvé sa remplaçante. Avec The Terminal List, basée sur le roman de Jack Carr, pas le temps de s'ennuyer ! On y suit James Reece, un Navy SEAL dont l'équipe va être décimée après un guet-apens lors d'une mission top secrète. De retour aux Etats-Unis, Reece va se rendre compte que sa version des faits est mise à mal par des preuves qui semblent irréfutables. Perdu entre réalité et fantasme, il va découvrir que des choses bien plus graves sont en train de se tramer. Côté casting, c'est du lourd puisque le héros est incarné par Chris Pratt ! On retrouve aussi dans la série Taylor Kitsch, Constance Wu ou encore Riley Keough. Une série pour tous les fans de films d'action et de thriller.

Disponible dès le 1er juillet sur Amazon Prime Vidéo.