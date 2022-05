TEST Stranger Things saison 4 : quel perso es-tu ?

Tu es Eleven / Onze / Jane (jouée par Millie Bobby Brown) ! Comme Eleven / Onze, désormais appelée Jane, tu as beaucoup de force et de courage. Que tu ais des pouvoirs ou pas, tu ne supportes pas l'injustice et tu n'hésites pas à te battre pour aider tes proches. Et le profil marche aussi avec Max (Sadie Sink), qui est comme elle de ce côté-là !

Tu es Jonathan Byers (joué par Charlie Heaton) ! Comme Jonathan Byers, tu es timide. Et pas qu'un peu ! Comme l'ado de Stranger Things, tu préfères être seul(e) qu'entouré(e) d'ami(e)s. Et ce profil peut aussi marcher avec son petit frère Will Byers (Noah Schnapp), lui aussi est archi réservé et quasiment absent de la saison 1 à cause de l'Upside Down.

Tu es Dustin (joué par Gaten Matarazzo) ! Comme Dustin, tu préfères les jeux vidéo et les jeux de rôle aux matchs et aux events sportifs. Tu ne sais pas dire non à une partie de Donjons et Dragons entre potes ! Et ce profil matche aussi avec celui de Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Tu es Robin (jouée par Maya Hawke) ! Comme Robin, tu adores la musique et l'humour. Tu ne peux pas passer un jour sans écouter ou jouer de un morceau et sans faire une blague. En revanche, comme elle, tu es moins fan du costume qu'elle est obligée de porter pour vendre des glaces à Scoops Ahoy...

Tu es Murray Bauman (joué par Brett Gelman) ! Comme Bauman, tu es excentrique ! Son kiff dans la vie ? Bouffer, créer des couples, parler russe, résoudre des enquêtes et avoir des guns et fusils chez lui, au cas où. Ben oui, l'ancien journaliste d'investigation est un peu parano sur les bords. Comme toi.

Si tu étais au lycée de Hawkins, quel type d'élève serais-tu ?

Si tu avais un job d'été, ce serait...

Qu'est-ce que tu préfères dans une fête ?

Quelle est ta plus grande peur ?

Si tu avais le choix d'avoir un pouvoir, lequel tu choisirais ?

Pour Halloween, comment te déguises-tu ?

Ton endroit préféré à Hawkins ?

Qu'est-ce que tu adores faire le week-end ?

Quel est ton jeu préféré ?