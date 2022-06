Fifty Shades of Grey : Dakota Johnson balance sur les scènes de sexe avec Jamie Dornan... "C'est assez ennuyeux"

Un lit, une chambre rouge, Jamie Dornan, peu de vêtements... Le rêve de beaucoup de femmes, mais qui pour Dakota Johnson est... ennuyeux. La star du film à succès (Cinquante nuances de Grey / Fifty Shades of Grey) a déclaré dans une interview que l'enregistrement interminable des scènes de sexe fait partie des choses les plus ennuyeuses du travail. Chrissie Hynde, leader du groupe The Pretenders, avait posé des questions à Dakota Johnson sur le tournage des scènes intimes dans la saga hot, et la conversation avait été publiée dans le magazine Interview en 2016.

Chrissie Hynde : Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Dakota Johnson : Je suis en train de tourner Cinquante nuances plus sombres (Fifty Shades Darker en VO) et Cinquante nuances plus claires (Fifty Shades Freed en VO).

CH : Ceux où il y a beaucoup de scènes de sexe ?

DJ : Oui, je suis même en train d'en filmer un aujourd'hui [rires]. Ce n'est pas du tout confortable. C'est assez ennuyeux. [...] En ce moment, cela fait environ sept heures que je simule des rapports sexuels et je n'en peux plus.

CH : Qu'en pense ton père ? A-t-il vu le film ?

DJ : Non, non, Dieu merci.

>> QUIZ Fifty Shades of Grey : as-tu bien suivi la trilogie avec Dakota Johnson et Jamie Dornan ? <<

Comme l'a expliqué l'actrice, elle et Jamie Dornan étaient en train de tourner les derniers volets de la trilogie basée sur l'oeuvre de E. L. James en une seule fois, au Canada, sous la direction du réalisateur James Foley. Fifty Shades Darker (dont on a dévoilé des secrets de tournage) est sorti en 2017 et Fifty Shades Freed est sorti en 2018.

Cet article a été écrit en collaboration avec AdoroCinema, nos collègues brésiliens, et Luc Lafargue.