FIFA 22 à peine sorti, EA songe à un énorme changement : de quoi s'inquiéter pour le jeu de foot ?

Gros changement pour FIFA ?

Pourquoi le jeu vidéo FIFA coûte toujours aussi cher (entre 70€ et 80€) alors qu'une nouvelle édition sort chaque année ? Si quelques innovations apportées au gameplay ou aux graphismes sont toujours au rendez-vous, c'est aussi parce que le titre de la franchise est extrêmement coûteux pour Electronic Arts.

Et pour cause, l'éditeur de jeux vidéo est contraint de débourser la modique somme de 100 millions de dollars par an auprès de la FIFA afin d'avoir le droit d'utiliser le nom de la fédération internationale de foot sur sa jaquette. Oui, c'est quasiment la moitié d'un Neymar...

Une évolution majeure en projet du côté de EA

Un montant totalement fou qui a visiblement (enfin) motivé EA à faire bouger les choses. Alors que le studio collabore avec la FIFA depuis 1993, le voilà désormais prêt à profiter de la fin prochaine de leur contrat en 2022 pour s'émanciper.

"En même temps que nous regardons de l'avant pour le jeu, nous explorons également l'idée de le renommer, a-t-il ainsi confessé dans un communiqué publié ce jeudi 7 octobre 2021. Cela signifie que nous sommes en train de revoir nos accords sur les droits d'appellation avec la FIFA, qui sont cependant distincts de tous nos autres partenariats et toutes nos licences à travers le monde du football". Une manière de dire que seul le titre est en danger, contrairement aux droits sur les championnats ou joueurs.

Bien évidemment, cette déclaration peut simplement avoir été faite dans le but de renégocier à la baisse ce fameux contrat. Néanmoins, ce possible bouleversement inquiète déjà de nombreux gamers, traumatisés par un autre cas bien précis. Il y a quelque temps, PES - concurrent emblématique de FIFA, a en effet changé son titre en eFootball. Or, celui-ci s'est dans le même temps accompagné d'une dégradation totale de son niveau du jeu. De fait, beaucoup de joueurs superstitieux qui ont grandi avec cette franchise ont désormais peur de voir FIFA être frappé du même mal et devenir injouable avec des modes FUT ou Free to play plus accentués et donc des évolutions (gameplay, graphismes) délaissées car moins rentables...