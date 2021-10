Belgique vs France : le seum de retour, guerre des trolls entre les supporters belges et français

Les Français se délectent du karma après la victoire

Malheureusement pour eux, un match de foot n'est jamais terminé avant le coup de sifflet final. De fait, après les Italiens à l'Euro 2000 qui avaient déjà sorti le champagne avant le but de Sylvain Wiltord, c'est donc la Belgique qui a cette fois-ci appris que l'équipe de France possède une incroyable capacité à rebondir quand il le faut.

Et forcément, entre la réduction du score de Karim Benzema, l'égalisation de Kylian Mbappé et le but de la victoire de Théo Hernandez, les supporters français ne se sont pas faits prier pour se moquer à nouveau de leurs concurrents du soir et se délecter avec plaisir du karma en leur faveur.