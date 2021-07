FIFA 22 : Kylian Mbappé sur la jaquette du jeu, une bonne nouvelle pour le PSG ?

I #Mbappe



Kylian Mbapp est sur la cover de #FIFA22 pour la 2e anne conscutive (P.S. il ne bouge pas cet t )



- - -



Kylian Mbapp is on the cover of FIFA22 for the 2nd year in a row (P.S. he's not moving anywhere this summer )



pic.twitter.com/xXhLIt2CSJ