Fast and Furious 10 menacé ? Des habitants de Los Angeles prêts à tout pour empêcher le tournage

La sortie au cinéma de Fast and Furious 10, attendu en avril 2023 sur nos écrans, est-elle compromise ? On vous rassure, la réponse est non, mais la production du film connait un nouveau rebondissement inattendu. Tandis que ce nouvel épisode de la saga (qui sera également le dernier) a récemment été marqué par la démission du réalisateur Justin Lin dès le début du tournage, celui-ci fait aujourd'hui face à la colère des habitants de Los Angeles.

Le tournage de Fast and Furious 10 menacé ?

Les fans de la franchise le savent, c'est dans le quartier d'Angelina Heights que se trouvent Bob's Market, le magasin familial de la famille de Dominic Toretto (Vin Diesel), mais également sa maison. Aussi, sans surprise, Louis Leterrier - le nouveau réalisateur attaché à ce projet, a pour ambition d'y filmer quelques scènes cet été afin de revenir aux sources de Fast & Furious.

Le problème ? Les résidents de ce quartier ont annoncé qu'ils prévoyaient une énorme manifestation ce vendredi 26 août 2022, date à laquelle le tournage est actuellement prévu. Et la raison à cela est simple : ils en ont marre de la mauvaise publicité du film. Depuis des années, le quartier est en effet sujet à l'invasion de nombreux fans qui, en plus de squatter les trottoirs pour prendre quelques photos, utilisent la route pour se glisser dans la peau de leurs personnages préférés.

Comme le dévoile Variety, "Toutes les nuits ou presque, des fans de conduites automobiles roulent à grandes vitesses afin de réaliser des donuts (ces dérapages qui laissent des traces, ndlr) devant le magasin, en plus de réaliser des courses de vitesse".

Une situation invivable pour les habitants qui, en plus de bruit quotidien, doivent constamment jongler avec le danger autour. Il a été observé que depuis la pandémie liée au Covid-19, les accidents mortels de voitures avaient augmenté à un taux record. Tandis que ces courses illégales seraient devenues un vrai fléau à Los Angeles, les morts sur les routes américaines auraient bondi de 21% sur les trois premiers mois de 2022 en comparaison avec 2020.

La saga accusée de faire l'apologie des courses de vitesse

Aussi, afin d'éviter une énième publicité critique à ce quartier et l'émergence de nouvelles mauvaises idées du côté de certains fans quelques peu stupides et dangereux, les résidents - qui ont appris que le tournage à venir mettra en scène un événement chaotique avec "la simulation d'une intervention de services d'urgences, à travers des prises de vues aériennes, un arrosage de la route et l'usage de fumée atmosphérique", seraient désormais prêts à tout pour ruiner les plans des producteurs.

"Si ce tournage a le feu vert pour s'organiser à Angelino Heights, nous organiserons une énorme manifestation et on invitera tous les journalistes à nous filmer en train de manifester contre ce film, que ce soit durant la journée ou la nuit, a écrit un résident dans un mail obtenu par Variety. On tiendra cette manifestation afin d'honorer la mémoire des 178 personnes qui ont été tuées par des pilotes de rue à Los Angeles et pour qu'Universal prenne conscience de la honte qui l'entoure pour son dédain envers cette épidémie de courses qui prend son origine avec ses films, et qu'il continue de promouvoir".

Interrogé par Variety, un témoin a même révélé qu'il avait déjà été menacé d'une arme à feu par un fan de Fast and Furious qui refusait d'arrêter de rouler n'importe comment dans la rue. De son côté, Universal n'a pas encore souhaité réagir à ces inquiétudes et ces menaces de manifestation.