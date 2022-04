Familles nombreuses - la vie en XXL : un enfant aux urgences et placé sous appareil respiratoire

Comme on peut le découvrir dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL, le quotidien de la tribu Dol n'a rien d'une partie de plaisir. Entre le harcèlement scolaire vécu par la jeune Maëlys, l'endométriose subie par Jade ou encore le récent problème à l'oeil de Joaquim, les galères s'enchaînent pour tout ce petit monde depuis plusieurs mois. Et si l'on en croit les révélations d'Ambre Dol, la situation ne semble pas près de s'améliorer.

Winona Dol placée sous appareil respiratoire

Alors que la mère de famille est elle-même victime de harcèlement depuis son apparition à l'écran, elle vient cette fois-ci d'annoncer sur Instagram que sa fille Winona était à son tour sujette à un inquiétant problème de santé. Depuis quelques jours maintenant, l'enfant de deux ans et demi est prise d'une violente toux et d'une fièvre importante qui monte à près de 39°. Or, là où son état semblait enfin se stabiliser ce jeudi 14 avril 2022, "elle est un peu plus en forme. (...) Ca siffle moins [quand elle tousse] (...) je pense que c'est dans la bonne voie", celui-ci s'est malheureusement détérioré dans la nuit du jeudi au vendredi 15 avril.

Toujours sur Instagram, Ambre Dol a tristement révélé qu'elle venait d'amener la petite Winona à l'hôpital aux alentours de deux heures du matin après avoir constaté le début d'une insuffisance respiratoire, "Elle désaturait à 92% [en oxygène] quand j'ai pris la décision de me rendre aux urgences." Une chute brutale capable de causer des dégâts sur l'organisme qui a donc contraint le personnel hospitalier à la placer sous appareil respiratoire.