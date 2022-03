Ambre Dol (Familles nombreuses la vie en XXL) inquiète pour sa fille Jade : "Elle souffre encore"

Depuis qu'elle a rejoint l'aventure de Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1, Ambre Dol est devenue une vraie star des réseaux sociaux. La mère de cinq enfants, infirmière urgentiste et pompier volontaire, est suivie par plus de 213 000 personnes sur Instagram. Devenue influenceuse, elle partage toute sa vie sur le réseau social. Récemment, elle a avoué envisager sérieusement avoir recours à une opération de chirurgie esthétique et a poussé un violent coup de gueule contre ceux qui l'accusent d'être une mauvaise mère. Ce jeudi 10 mars, c'est une Ambre Dol très inquiète que l'on a pu voir en story.

"Elle souffre encore"

La mère de famille a indiqué qu'elle a dû aller chercher à l'école sa fille Jade, âgée de 15 ans, car elle a eu de grosses douleurs au bas du dos. "J'ai récupéré ma petite Jade, mais elle souffre encore. A chaque période de menstruations, elle a trop trop mal. Donc si vous connaissez un bon gynéco pour éliminer cette idée d'endométriose..." a-t-elle demandé à ses abonnés, avant de préciser : "C'est de grosses douleurs dans le dos qu'elle a". "Je voudrais éliminer cette idée de l'endométriose. Ca fait deux fois qu'elle va aux urgences avec des douleurs intenses. Et aux examens radiologiques, on retrouve un peu de liquide dans le bide" a-t-elle également écrit.

En effet, la petite Jade avait déjà dû être hospitalisée à cause de problèmes similaires au mois de novembre dernier. "Elle avait très mal dans le dos et dans le ventre. Ils lui ont fait un bilan sanguin qui montre une grosse inflammation qui à priori est bactérienne. Elle nécessite une antibiothérapie par voie veineuse. Il lui ont fait un scanner et on voit une infiltration au niveau du colon droit. Et on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Donc je vais voir avec le gastro qui doit passer" avait expliqué sa maman. On souhaite un prompt rétablissement à la jeune fille.