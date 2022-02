Ambre Dol (Familles nombreuses) : une mauvaise mère ? Coup de gueule face aux critiques

Coup de gueule de la mère de famille

A la fois blasée et saoulée par ces critiques sorties de nulle part, elle a ensuite précisé, "J'aime mes enfants différemment mais de la même intensité ! Je les aime pour leurs qualités aussi différentes les unes que les autres, et ils m'agacent aussi parfois pour leurs défauts !" Puis, surprise de devoir se justifier, la compagne de Alexandre a rappelé, "Ce n'est pas parce qu'un de mes enfants va être plus dur que l'autre, moins volontaire que l'autre, moins câlin que l'autre, plus plaintif qu'un autre... que je vais l'aimer moins fort !"

Consciente que tout le monde n'a pas eu la chance de bénéficier d'une réelle affection de leurs parents durant l'enfance, elle se fait un point d'honneur à ne jamais faire connaître un tel sentiment de rejet à sa progéniture : "Pour moi la définition de la maman de famille nombreuse ou maman d'au moins deux enfants (puisque pour un enfant unique la question ne se pose même pas ) = c'est une femme qui a appris à aimer en portant la vie puis un mettant au monde son premier enfant".

"La maman ne divise pas son coeur mais le multiplie"

Selon elle, une mère de plusieurs enfants ne cesse de grandir, d'apprendre et d'évoluer avec son rôle. Et c'est ça qui en ferait sa force : "Elle a ensuite évolué avec la naissance des enfants suivants en s'adaptant aux caractères, aux besoins, à leurs demandes en leur donnant cet amour pur et unique à chacun d'entre eux mais d'une profondeur identique ! La maman ne divise pas son coeur mais le multiplie..."

Vous l'aurez compris, il est donc idiot et irrespectueux de la juger sur sa relation avec ses enfants alors même qu'elle serait incapable d'établir un classement entre eux, "J'ai une relation unique avec chacun de mes bébés mais jamais au grand jamais je ne pourrais en aimer un plus que l'autre : j'ai parfois l'impression d'avoir 5 coeurs pour chacun d'entre eux qui battent à chacun de leurs mouvements cardiaques et respirent à leurs rythmes sans jamais avoir de défaillance !" C'est beau l'amour.