Ambre Dol (Familles nombreuses, la vie en XXL) : son fils atteint d'un "problème à l'oeil" et bientôt opéré

Depuis leurs premiers pas dans l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, la famille Dol ne cache aucun secret aux téléspectateurs. Aussi, même quand le quotidien n'est pas toujours très rose à la maison, Ambre Dol ne peut s'empêcher de le partager auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux afin de maintenir un lien sincère avec eux.

Ces derniers mois, la mère de famille a notamment confessé avoir déjà pensé à la stérilisation, dévoilé l'envers du décor d'un terrible accident de la route et révélé que sa fille Jade était atteinte d'une maladie mystérieuse qui l'a récemment obligée à se faire hospitaliser. Un problème de santé qui a logiquement inquiété Ambre Dol et qui n'est malheureusement pas le seul de sa tribu.

Nouveau problème de santé au sein de la famille Dol

A l'occasion d'une story postée sur son compte Instagram cette semaine, la compagne d'Alexandre a au contraire dévoilé que son fils Joaquim était également "suivi régulièrement à l'hôpital". Au programme cette fois ? Pas d'infection bactérienne comme sa soeur, mais un "petit problème à l'oeil" qui serait présent "depuis qu'il est tout petit".

Selon Ambre Dol, il s'agirait d'un "kyste dermoïde" qui poserait de nombreux problèmes au jeune garçon, "Les cils poussent régulièrement dedans. Pour lui retirer, ça devient de plus en plus compliqué". Surtout, cela serait extrêmement douloureux. Face à cela, les parents ont donc pris une décision radicale : passer par la case opération afin de le lui retirer, "On va l'enlever chez le docteur, on va l'enlever, mais on ira doucement".

Une situation qui ne rassure par Joaquim, qui a avoué être prêt à faire "bouh" au docteur pour l'effrayer et s'enfuir, mais qui devrait tout arranger et lui permettre de retrouver une vie normale. On croise les doigts !