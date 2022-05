Familles nombreuses la vie en XXL : Héloïse Weiner a accouché d'une petite fille, découvrez son prénom original

Les Weiner ont quitté Familles nombreuses la vie en XXL, mais leur histoire a marqué les téléspectateurs. Héloïse et Mathias étaient expatriés en Angleterre depuis 2010 et y ont fondé une jolie famille composée de 6 enfants : William, 9 ans, Ezra, 8 ans, Noé, 6 ans, Eden, 5 ans, Iris, 3 ans et Oscar, 1 an. Afin d'être plus proche de sa famille, la tribu a décidé de revenir s'installer en France. En novembre dernier, la mère de famille a annoncé une superbe nouvelle à ses abonnés Instagram. Elle a révélé qu'elle attendait un septième bébé !

"L'accouchement s'est merveilleusement bien passé"

Ce jeudi 6 mai 2022, celle qui a recadré ceux qui jugent les habits de son fils a annoncé qu'elle avait donné naissance à une petite fille, prénommée Aria. Elle a partagé son bonheur en postant une photo du bébé sur son compte Instagram. "Notre petite ✨Aria✨ est née ! 😍🥳 Elle est arrivée hier après-midi (date de naissance 05/05 😀) et pèse 3,2 kg. L'accouchement s'est merveilleusement bien passé ❤️ Merci aux amis qui ont gardé les grands frères et soeurs pour qu'on puisse vivre ce moment à 2 (puis 3 😍) ! Mat est reparti s'occuper de la fratrie, je suis en tête-à-tête avec notre nouvelle recrue d'amour pour quelques jours... 🥰🥰🥰" a déclaré la jeune maman. La petite Aria vient donc agrandir l'immense famille de l'émission de TF1, après les naissances du 8ème enfant des Gonzalez et du 7ème des Cordule.