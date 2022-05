Depuis les débuts de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1 en 2020, beaucoup de familles sont devenues de vrais stars des réseaux sociaux. Leurs vies ont donc changé et plusieurs mamans sont désormais influenceuses. Mais la célébrité n'a pas que des bons côtés. Amandine Pellissard est, par exemple, régulièrement victime de menaces.

Leur exposition leur cause aussi beaucoup de critiques, notamment sur les allocations familiales. Quelques jours après Justine Cordule, qui a déjà abordé le sujet, c'est au tour de Diane Blois et son mari Gérome de parler des allocs dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs. "Ça a été les premiers messages qu'on a pu recevoir. Dès qu'on fait quelque chose c'est 'merci les allocs', dès qu'on part en vacances c'est 'merci les allocs'" déplore la mère de famille. "C'est tout le temps. C'est redondant" confirme son mari.

"Ce n'est pas les allocations familiales qui vous font partir aux Caraïbes"

"Je n'ai pas d'allocations familiales. En l'occurrence, moi la seule période où j'ai vécu grâce aux allocations familiales, c'est quand j'étais maman solo avec mes sept enfants. J'avais des jumelles qui venaient de naître, elles étaient bébés. J'avais beau avoir des allocations familiales, ce n'était pas non plus le nirvana. Ça permettait de survivre. Et pour ça merci la France. Parce qu'effectivement ça m'a sauvée moi en tant que maman solo. Mais ce n'est pas les allocations familiales qui vous font partir aux Caraïbes ou quoi" continue celle qui a aussi été accusée d'abuser de sa notoriété.

Le couple, parent de 9 enfants, a ensuite dévoilé le coût d'un panier moyen de courses. "J'ai envie de dire entre 250 et 300 euros par semaine" révèle Diane Blois. "On fait peut-être moins attention maintenant, mais on a toujours gardé nos habitudes de vie. On sait se faire plaisir, mais on sait aussi être raisonnable et on est raisonnable dans notre quotidien" précise Gérome.

Enfin, concernant l'argent de poche, la mère de famille assure ne pas en donner. "Moi je n'ai jamais donné d'argent de poche. Mais si jamais ils ont besoin d'aller se faire un fast food avec des copains ou aller s'acheter un t-shirt, je donne un billet. Je donne à l'occasion. Mais l'argent de poche régulier, je n'ai jamais fait" a-t-elle conclu.