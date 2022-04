Justine Cordule (Familles nombreuses) : allocations, APL... "Dire que ça nous aide pas, ça serait une bêtise"

"Les allocations", "bien sûr que ça nous aide" confirme Justine Cordule

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez suivre plusieurs tribus. Et souvent, sur les réseaux, les parents de ces grandes familles sont questionnées sur les allocations de la CAF ou encore les APL. Alors qu'Amandine Pellissard avait répondu aux critiques sur les allocs et souligné que la CAF, ce n'est pas l'Euromillions, c'est au tour de Justine Cordule et son mari Steeve Cordule de parler d'argent. Les parents de Tom, Cloé, Timeo, Toan, Lila-Rose, Lubin et Lyson se sont confiés à Jordan Deluxe, dans l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs.

"Les allocations, c'est un complément. Bien sûr que ça nous aide. Dire que ça nous aide pas, ça serait une bêtise" ont reconnu ceux que vous pouvez voir avec leurs enfants dans les épisodes de Familles nombreuses, la vie en XXL. "On a aussi des aides pour notre loyer. On a un loyer de 1 200 euros donc on a peut-être 200 euros d'APL" ont-ils précisé, "Si on ne nous donne pas beaucoup, c'est parce qu'on gagne un bon salaire".

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL ajoute : en courses, "on dépense 1 000 euros par mois mais on est 9"

Justine Cordule et Steeve Cordule ont aussi révélé le montant de leurs courses pour leur famille nombreuse. "On n'est pas dépensiers, pour les courses, on fait attention" ont-ils assuré, "On dépense à peu près 250 euros par semaine, soit 1 000 euros par mois, mais on est 9. On ne prend pas de sodas parce que sinon, les enfants se ruent dessus. Pour l'argent de poche, on leur donne quand ils demandent mais ils ne sont pas gourmands. On a la chance d'avoir une entreprise qui nous rémunère très bien".

La mère de famille avait déjà expliqué en story Instagram : "Vous voulez mon relevé de compte ? Écoutez, on ne fait quasiment jamais de restos, on ne fait quasiment jamais de sorties. Mais notre plaisir, c'est de partir en vacances. Et en même temps, je n'ai pas à me justifier".