Familles nombreuses : Aïda Hämmerli a accouché depuis le tournage, voici le 5ème enfant de la tribu

Il y a du changement dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur Tf1. Et pour cause : plusieurs tribus ont décidé de quitter l'émission comme les Cordule, les Galli ou encore les Pellissard qui ont porté plainte contre l'émission. Amadine Pellissard a décidé de poursuivre TF1 au pénal pour "travail dissimulé notamment sur [nos] enfants" et aux prud'hommes pour "qualification des contrats".

Vu qu'il y a donc pas mal de départs, il fallait des arrivées pour compenser. Et ce sont six nouvelles familles qui rejoignent l'émission. Parmi elles ? Les Hämmerli font leur arrivée dans l'épisode diffusé ce lundi 28 novembre 2022. Aïda et Emile, qui ont 30 et 31 ans, vivent dans les Alpes, à la campagne, puisque le père de famille est agriculteur. Et justement, ils sont les parents de quatre enfants, trois filles (Méline, Karine et Roxane) et un garçon (Warren)... et d'un bébé à venir. Évidemment, des mois ont passé depuis le tournage et ils ont accueilli leur 5ème enfant.

Voici le petit dernier de la famille Hämmerli

Eh oui, le petit dernier de la tribu Hämmerli est né fin mai 2022 ! Sur Instagram, Aïda avait annoncé la venue au monde de son cinquième enfant, un petit garçon prénommé Harvey. "Notre 5ème merveille, notre 5ème exploit, notre 5ème toi&moi. 1 semaine aujourd'hui que tu es venu agrandir notre famille... Tu nous mets des paillettes plein les yeux et fais de nous les plus heureux. Nous t'aimons à l'infini" avait posté la maman lors de son annonce. Depuis, Aïda Hämmerli a posté plusieurs photos de son petit bout, ainsi qu'une belle photo de famille à 7.