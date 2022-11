Familles nombreuses : surprise, voici les 6 nouvelles tribus qui débarquent et on a la date de retour !

Lancée en juillet 2020 sur TF1, Familles nombreuses, la vie en XXL continue de fasciner les téléspectateurs. Mais alors que la saison 5 n'est pas terminée, l'émission est au coeur de bouleversements. Plusieurs familles phares ont annoncé leurs départs comme les Cordule, les Galli ou les Servières. Amandine Pellissard a elle aussi confirmé quitter l'émission de TF1... et a décidé de porter plainte contre la production. La maman de 8 enfants juge que le programme cachait du "travail dissimulé" pour ses bambins et est prête à aller jusqu'au bout pour faire payer TF1. "On ne signait que des autorisations de diffusion, comme un reportage avec un statut de témoin. Dans un documentaire, tu fais des choses qu'il y ait une caméra ou pas. Il y a bien longtemps que nous n'étions plus dans ce registre-là" a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Les tribus qui rejoignent le casting

Afin de pallier ces nombreux départs, le casting de Familles nombreuses se renouvelle sur TF1 ! Dans les nouveaux épisodes (on vous donne la date de retour en fin d'article), six familles vont faire leurs débuts face aux caméras. On vous les présente :

La famille Valiente, 9 enfants

Ludovic, son épouse et leurs 9 bambins sont des adeptes de la survie.