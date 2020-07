Fallout : une série en préparation par les créateurs de Westworld pour Amazon Prime Video

La saison 3 de Westworld vous a perdu ? Visiblement, Lisa Joy et Jonathan Nolan, les producteurs exécutifs de la série d'HBO, aussi. Résultat, afin de s'aérer l'esprit et penser à autre chose, le duo s'est associé à Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, afin de donner vie à un nouveau projet aussi inattendu qu'excitant.

Fallout bientôt en série

Le Hollywood Reporter l'a révélé, c'est une série adaptée de Fallout, la cultissime franchise de jeux vidéo lancée dans les années 90, qui est actuellement en développement. Un projet qui n'en est encore qu'à ses débuts, mais qui pourrait très rapidement s'accélérer comme le dévoile le site américain, "Le projet à une option d'obligation. Cela signifie que si les dirigeants de chez Amazon aiment le scénario, Fallout n'aura pas besoin de passer par l'étape traditionnelle du pilot et sera au contraire directement amenée à une saison complète".

A l'heure actuelle, aucun scénariste n'a encore été nommé et aucun acteur n'est attaché à ce projet. Tout ce que l'on sait, c'est que Lisa Joy et Jonathan Nolan seront à la production en compagnie de Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks, les studios derrière le succès du jeu, ce qui est plutôt rassurant.

Un projet entre de bonnes mains

A ce sujet, Joy et Nolan ont également confirmé être de véritables fans de Fallout, ce qui est là aussi prometteur sur le résultat à venir sur nos écrans, avec l'assurance d'un véritable respect du matériel, "Fallout est l'un des plus grands jeux de tous les temps. Chaque chapitre de ces histoires démentiellement imaginatives nous ont coûtés un nombre incalculable d'heures que nous aurions pu passer auprès de nos familles et amis. On est donc incroyablement excités à l'idée de nous associer avec Todd Howard et le reste des génies de chez Bethesda afin de donner vie à cet univers massif, subversif et férocement drôle".

Et justement, quand on connait un petit peu l'univers de Fallout - l'histoire prend place dans un monde post-apocalyptique après une guerre nucléaire et s'intéresse à différents types de survivants, l'association Joy et Nolan (Person of Interest, Westworld) et Prime Video (série Seigneur des Anneaux, The Man in the High Castle) nous laisse forcément espérer un résultat épique avec des décors monstrueux, des séquences mémorables, une photographie impeccable et un traitement des personnages hautement maîtrisé.

Entre ça ou la série live The Promised Neverland, Amazon est bien décidée à nous faire oublier Netflix.