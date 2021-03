Facebook Messenger : attention à l'arnaque, si vous recevez un message avec "ça te ressemble"

Attention à cette arnaque sur Facebook Messenger

Facebook Messenger a permis d'entretenir une relation à distance pendant la pandémie et de garder un lien avec vos proches (ce qui était déjà le cas avant le coronavirus mais qui s'est intensifié avec la crise sanitaire). Sans oublier les stickers et filtres festifs pour Noël et le jour de l'An qui sont chaque année très utilisés par les internautes. Mais malgré les bons points de l'appli, elle peut parfois être victime d'attaques virales. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Des hackers ont piraté de nombreux comptes Facebook pour une arnaque.

Si vous recevez un message un peu mystérieux de la part de votre copain ou de votre copine, de votre ex, de votre BFF, de votre mère ou même de votre frère ou soeur, qui dit "ça te ressemble", suivi d'un émoji coeur brisé et d'un lien, ne cliquez pas ! La personne qui vous a envoyé ce message a été piraté et le lien est corrompu. Sur Twitter, certains internautes qui ont cliqué sur le lien dans Facebook Messenger ont révélé qu'ils ont été renvoyés sur des pages de phishing qui demandaient leur identifiant et leur mot de passe Facebook. D'autres utilisateurs ont en revanche expliqué qu'ils ont été renvoyés sur des pages qui n'avaient rien à voir mais qui n'avaient rien de bizarre, comme par exemple la page d'accueil YouTube.

Mais dans tous les cas, ce lien est dangereux car le but de cette arnaque est de collecter toutes vos données personnelles Facebook, de voler votre mot de passe Facebook et d'envoyer ce message / virus à vos contacts. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, c'est exactement le même principe que les messages "c'est toi dans cette vidéo ?" qui circulaient en 2020 sur Messenger comme l'avait dévoilé le Blog du Modérateur.

Que faire si vous avez déjà cliqué sur le lien ?

Mais que faire si vous avez déjà cliqué sur le lien ? Pas de panique, d'après le Blog du Modérateur, il faut tout de suite que vous changiez votre mot de passe Facebook. Comment ? Allez dans la rubrique "sécurité et connexion" de votre compte et changez le mot de passe.

Le site vous conseille aussi de checker les extensions et plug-in de votre navigateur. Si certains d'entre eux ne vous disent rien, que vous ne les reconnaissez pas, supprimez-les. Comment faire pour regarder les extensions et plug-in ? En allant dans les paramètres de votre navigateur, en haut à droite. Si vous êtes sur Google Chrome, c'est dans la rubrique "Plus d'outils" puis "Extensions". Sur Firefox et d'autres navigateurs, c'est dans la rubrique "Modules complémentaires".