Eva Queen en deuil : Jazz annonce le décès de son grand-père

Eva Queen a perdu son grand-père

Depuis quelques jours, Eva Queen se fait assez discrète sur les réseaux sociaux et ses fans s'inquiètent. Que se passe-t-il ? Où est passée la chanteuse ? La petite soeur de Jazz traverse une période compliquée suite à la mort de son grand-mère : "En ce moment ma soeur, comme vous l'avez vu, n'est pas très présente sur les réseaux (...) parce qu'elle a perdu son papy. Le papa de son papa, qui est aussi mon grand-père, que je connais depuis que je suis jeune mais c'est surtout le grand-père d'Eva", a annoncé la maman de Chelsea et Cayden sur Instagram.

"J'espère que ça va aller"

Heureusement, Eva Queen est bien entourée, entre ses proches et ses abonnés, pour commencer son deuil et avoir du soutien. La musique passe donc au second plan pour le moment, mais l'artiste qui cartonne avec son clip Soldier (plus de 5 millions de vues sur YouTube), tourné à Dubaï, a déjà prévu la suite, notamment pour ses futures vidéos avec les nouvelles conditions sanitaires : "On va essayer de faire un truc pour ne pas prendre de risques, avec des équipes les plus restreintes possible. On va essayer de tous se protéger, mettre des masques. On verra comment ça évolue, mais j'espère que ça va aller", a expliqué l'interprète de On Fleek en interview avec PRBK.