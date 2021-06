Euro 2020 : les Bleus maudits ? Les blessés s'accumulent, Deschamps va devoir bricoler

Le plus dur arrive pour les Bleus

Après avoir affronté L'Allemagne (vainqueur de la Coupe du Monde 2014), le Portugal (vainqueur de l'Euro 2016) et la Hongrie, la France a terminé première de son groupe à l'Euro 202O et affrontera la Suisse en 8ème de finale le 28 juin prochain. Pourtant, n'allez pas croire que le plus dur est désormais derrière les Bleus.

Au contraire, alors que le tableau des matchs à élimination directe est divisé en deux, l'équipe de Didier Deschamps se trouve dans la partie la plus compliquée du tournoi. Ainsi, en cas de qualification lundi soir, les coéquipiers d'Antoine Griezmann pourraient ensuite croiser des équipes comme l'Espagne, la Belgique, l'Italie ou encore le Portugal afin d'espérer participer à la finale, le 11 juillet prochain. Un véritable parcours du combattant qui pourrait se faire... en boitant.

Les blessures d'Hernandez et Digne inquiètent

Et pour cause, l'autre difficulté à venir pour l'Equipe de France concernera le physique des joueurs. Tandis qu'Ousmane Dembélé a récemment déclaré forfait à la suite d'une blessure contractée contre la Hongrie, deux autres footballeurs inquiètent aujourd'hui le staff : Lucas Hernandez et Lucas Digne, tous les deux blessés lors de la rencontre face au Portugal.

D'après L'Equipe, Lucas Digne, touché au quadriceps de la cuisse droite, est d'ores et déjà forfait pour affronter la Suisse. Pire, il pourrait avoir de grosses difficultés à rejouer avant la finale, même si l'espoir reste permis. Du côté d'Hernandez, son état serait moins problématique que prévu, mais ses douleurs au genou font que sa participation au 8ème de finale reste actuellement incertaine. Un vrai casse tête pour Didier Deschamps étant donné que les deux stars jouent... au même poste. Dans tous les cas, le sélectionneur risque de devoir aligner un joueur peu habitué à jouer le rôle de latéral gauche (ça devrait se jouer entre Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso ou Léo Dubois).

Deux autres joueurs touchés

Mais ce n'est pas tout, les ennuis physiques des Bleus ne s'arrêtent pas là. Ce jeudi 24 juin 2021, ce sont deux autres joueurs qui ont souffert lors d'un entrainement. Ainsi, Thomas Lemar a reçu un violent coup à la cheville, tandis que Marcus Thuram semblait atteint aux adducteurs durant la séance. Rassurez-vous, l'avenir des deux attaquants durant la compétition ne serait pas compromis à l'heure actuelle. Néanmoins, cela nous laisse craindre des joueurs loin d'être à 100% de leurs capacités lors des prochaines rencontres, ce qui pourrait poser quelques problèmes sur le terrain.

Face à tant de malchance, une question se pose désormais : comment Didier Deschamps va-t-il gérer ces problèmes physiques ? On le sait, le sélectionneur n'aime pas faire de changements dans son équipe par peur de casser ce qui fonctionne. Aussi, il pourrait pencher pour la solution de facilité/sécurité en revoyant ses entrainements afin de limiter au maximum les risques de coups et blessures.

Une bonne idée ? Pas vraiment. En faisant ça, les joueurs pourraient alors perdre du rythme et ne pas arriver en pleine possession de leurs moyens lors des matchs à élimination directe, ce qui pourrait ironiquement aggraver le risque de blessure. Oui, après "la chatte à DD", place à "DD le bricoleur".