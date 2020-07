Eric (Les 12 Coups de Midi) : à cause du Covid-19, il ne peut pas utiliser ses cadeaux

Eliminé des 12 Coups de Midi le 19 juin dernier, Eric était déjà de retour sur le plateau de l'émission de TF1 ce vendredi 3 juillet 2020. Rassurez-vous, le candidat n'a pas décidé de remettre sa cagnotte en jeu afin d'espérer passer la barre des 200 victoires, il a simplement participé aux qualifications (qu'il a remportées) pour le prime de ce samedi 4 juillet qui aura pour objectif de récolter de l'argent au profit de l'association Action Enfance.

Le Covid-19 bloque les cadeaux d'Eric

A cette occasion, Jean-Luc Reichmann - l'animateur du programme, n'a pu s'empêcher de titiller son ex-candidat sur ses drôles de malheurs actuels. En effet, sur les 921 316 euros de gains remportés par Eric au fil de ses participations, il y avait en réalité 299 316 euros de cadeaux (voitures, matériels électroniques et même des voyages).

Or, à la suite de l'épidémie de Covid-19 qui frappe actuellement le monde entier, de nombreux cadeaux remportés par Eric sont aujourd'hui inutilisables. Au programme ? Il l'a confié d'un petit air blasé, "J'avais gagné un voyage à Venise, il est tombé à l'eau. J'étais invité à un Grand Prix de Formule 1, qui a été annulé. Je devais assister à un match de rugby qui vraisemblablement n'aura pas lieu. Et j'ai gagné un voyage en Irlande. Mais là, j'ai jusqu'au 31 octobre pour le faire. On croise les doigts".

Car oui, le plus grand champion des 12 Coups de Midi l'a tout de même assuré, il compte sur sa chance pour enfin découvrir l'expérience de l'avion, "Je ne désespère pas de partir un jour avec les voyages que j'ai gagnés". Alors on ne sait pas si le virus lui permettra réellement de réaliser son rêve, mais on sait déjà que cette situation fait beaucoup rire Jean-Luc Reichmann, "Ça c'est les cadeaux des 12 Coups de Midi !"