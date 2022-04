En un battement saison 2 : le créateur de la série Netflix pense qu'une suite "va arriver"

Une saison pour la série En un battement sur Netflix ? Le créateur l'espère

Après la série mexicaine Qui a tué Sara ? (dont la saison 3 arrive bientôt), ou encore la série colombienne La Reina del Flow (dont la fin ne plaisait pas à l'actrice principale), une autre série latino est dans le top 10 sur Netflix. Il s'agit d'En un battement (Pálpito en VO), une nouvelle série colombienne. La saison 1 est numéro 1 sur Netflix en ce moment ! Elle parle de quoi ? "Obsédé par l'idée de venger sa femme de l'organisation de trafic d'organes qui l'a tuée pour prélever son coeur, un homme noue une relation avec la patiente qui l'a reçu".

Et alors que de nombreux abonnés de la plateforme de streaming espèrent déjà une saison 2 pour En un battement, Leonardo Padrón, le créateur du show, a lui aussi de l'espoir pour une suite. A propos d'une possible saison 2, il a expliqué à à El Nacional : "Cela sera déterminé par Netflix en fonction des réactions du public. La décision est généralement prise deux semaines après la première. En interne, le retour d'information est bon. Ils pensent que ça va arriver. Je préfère garder mon enthousiasme discret".

Le showrunner veut continuer à écrire des séries : "Cette possibilité me passionne"

En tout cas, vu le succès de la série, une suite pourrait être commandée par Netflix. Et cela tombe bien, car Leonardo Padrón veut continuer d'écrire des séries. "J'aimerais rester un peu plus longtemps à écrire des séries, cette possibilité me passionne, elle génère un immense enthousiasme en termes de création car je pense que le projet narratif aujourd'hui est la série" a-t-il souligné, "Les acteurs les plus importants d'Hollywood les réalisent ou les produisent. Les séries vivent un moment sans précédent".