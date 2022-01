En Famille : après le mariage, bientôt la fin de la série ? Les acteurs se confient

Absente des écrans depuis la fin de l'été et le début de la nouvelle saison de Scènes de Ménages, la série En Famille fait finalement un retour exceptionnel ce mardi 18 janvier 2022 sur M6 à l'occasion d'un prime intitulé : Le mariage de Marjorie.

Un mariage qui fait la joie de Jeanne Savary et Olivier Mag

Un événement qui va faire le bonheur des fans et qui fait déjà celui de Jeanne Savary, l'interprète de la mariée. Interrogée par Télé 7 Jours sur l'happy ending de son héroïne après des années de galère, la comédienne a confessé, "Cela prouve que c'est toujours possible, même après un gros échec. Je comprends le fait que l'on se projette dans un personnage de fiction, et que, par conséquent, les téléspectateurs soient heureux pour eux."

De son côté, Olivier Mag - l'interprète de Jean-Pierre, a tenu à souligner la maîtrise des créateurs. Alors que ce mariage permettra à son personnage d'être le nouveau gendre de la famille suite au récent départ de Kader (Tarek Boudali), l'acteur est plutôt fier de voir que tout s'est fait naturellement et progressivement à l'écran, "Ce qui est intéressant, dans une série au long cours comme celle-ci, c'est que les choses n'arrivent pas trop vite. Kader est parti il y a trois ans. Les scénaristes ont vraiment pris leur temps."

Les acteurs lassés par la série après tant d'années ?

Faut-il comprendre que le duo se sent donc toujours aussi bien sur la série ? Que les acteurs arrivent encore à s'épanouir avec leurs rôles ? A priori, la réponse est "oui". Interrogés sur une possible lassitude après tant d'années passées sur En Famille et une potentielle envie de départ comme Tarek Boudali, les deux stars de la série ont au contraire fermé la porte à l'envie de tourner la page après ce bel événement.

"Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Pour un comédien, c'est très rare d'avoir les mêmes partenaires de jeu pendant une décennie, d'en arriver à les connaître à ce point, a savouré Jeanne Savary. Que ce soit Olivier, Yves, Marie, Axel, Lucie, Charlie... C'est un plaisir exponentiel de jouer avec eux." Des propos partagés par Olivier Mag, qui a de son côté ajouté, "Un très bon ami à moi dit souvent : "Notre richesse, c'est le passé qu'on a en commun."

Autrement dit, ne comptez pas sur eux pour mettre un terme à la série. Malgré le poids des années, tout le monde s'amuse toujours autant sur les plateaux. Jeanne Savary l'a même confessé, "Le jour où ça s'arrêtera, je serai très malheureuse". Et la bonne nouvelle pour notre petit coeur, elle a tenu à mettre les choses au clair, "ce n'est pas d'actualité !" Ouf !