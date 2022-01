Emy LTR enceinte après sa fausse couche : "La grossesse la plus merveilleuse du monde"

Depuis un moment, les stars ont décidé de libérer la parole autour d'un sujet encore trop tabou : la fausse couche. En 2021, plusieurs célébrités ont témoigné comme Amel Bent, Maëva Martinez, Amandine Pellissard ou encore Emy LTR. En septembre, la star de YouTube dévoilait avoir perdu un bébé. "Ça a été très douloureux physiquement et moralement (...) Évidemment la perte pour moi a été terrible et surtout je me suis mise en tête que je voulais retenter ma chance vite. Maintenant que j'ai goûté un peu à ce bonheur je n'ai plus envie de vivre sans" avait-elle expliqué.

Emy LTR est enceinte

Ce samedi 22 janvier 2022, c'est dans une vidéo où on peut la voir avec son chéri Odah que Emy LTR a annoncé être enceinte de nouveau. "1 + 1 = 3. Tellement hâte de te rencontrer mon bébé, papa et maman t'attendent" a écrit la star en légende de la vidéo 100% cute à voir sur Insta. Une nouvelle grossesse qui comble de joie le couple et on les comprend !

En story, en plus de dévoiler son baby bump, Emy LTR s'est aussi amusée des clichés de la grossesse et a avoué avoir été très fatiguée et malade à cause de son bébé. "Quand je vois les clichés de la grossesse sur Instagram, ça me fait beaucoup trop rire. J'ai envie de raconter ma grossesse à moi qui est la plus merveilleuse du monde. Qui me fait vomir mais qui est merveilleuse !" a-t-elle confié, ajoutant vouloir partager avec ses abonnés le "bonheur qu'on a depuis qu'on sait."