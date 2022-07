Emy LTR maman : la star de Youtube a accouché de son premier enfant

Les naissances s'enchaînent chez les stars. Alors que l'été vient à peine de commencer, plusieurs célébrités ont déjà accueilli un bébé :Jenna Ushkowitz de Glee est devenue maman pour la première fois, Shay Mitchell a accouché de sa deuxième fille et Nabilla Benattia a donné naissance à un 2ème garçon prénommé Leyann. Et les bonnes nouvelles continuent !

Emy LTR est maman

Ce mardi 12 juillet 2022, Emy LTR a annoncé à ses abonnés avoir accouché de son premier enfant ! La star du web a profité d'un post sur Instagram pour dévoiler la naissance de son premier bébé avec son chéri Odah, un petit garçon qui est nait le 9 juillet. "It's a new day. It's a new life for me, And I'm feeling good. 9.07.2022 🤍" a écrit la youtubeuse en légende d'une photo où on voit les mains des heureux parents tenir celle de leur fils.