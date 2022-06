Shay Mitchell maman : la star de Pretty Little Liars annonce la naissance de son 2ème enfant

Discrète sur sa vie privée pendant la diffusion de Pretty Little Liars, Shay Mitchell était en fait très heureuse en amour. Depuis plusieurs années, l'actrice est en couple avec le producteur de musique Matte Babel et avait ému les fans en dévoilant en 2019 avoir été victime d'une fausse couche. Depuis, la star est devenue maman d'une petite fille, Atlas, née en octobre 2019 et elle a dévoilé en février 2022 être enceinte de son deuxième enfant.

Shay Mitchell est de nouveau maman

Cette fois, c'est pour annoncer son accouchement que l'ex-interprète d'Emily Fields a pris la parole sur les réseaux. Sur Instagram, Shay Mitchell a annoncé la naissance de son deuxième enfant ce dimanche 5 juin 2022. Et l'actrice a aussi dévoilé le sexe du bébé : il s'agit d'une nouvelle petite fille ! Quant au prénom : l'actrice et son amoureux ont choisi de nommer leur petite princesse Rome, un hommage à la grand-mère de l'actrice, décédée au début de sa grossesse.

"Perdre la personne la plus importante de ma vie durant la même année où j'ai accueilli ma deuxième fille a tout changé pour moi, mais une chose reste identique dans mon âme : je suis certaine qu'elles ont passé du temps ensemble et cela m'apporte la paix et la joie. Nous sommes tellement heureux que tu sois là Rome, nommée en hommage à ma meilleure amie, mon âme soeur, ma "personne", ma grand-mère Romaine." a écrit l'actrice en légende de la première photo de son bébé.