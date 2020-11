Sasha Pieterse (Pretty Little Liars) a accouché de son premier enfant : elle dévoile le bébé

La star de Pretty Little Liars a accouché de son bébé

Alors que Pretty Little Liars devrait avoir droit à un reboot par le créateur de Riverdale, l'une des stars de PLL a accouché. Il s'agit de Sasha Pieterse qui incarnait Alison DiLaurentis dans la série à succès. L'actrice est devenue maman pour la toute première fois. C'est sur Instagram qu'elle a fièrement annoncé avoir accouché de son enfant. Un bébé dont elle a dévoilé la date de naissance (6 novembre 2020 à 5h39) et une première photo, en plus de révéler le sexe et le prénom du bébé, à savoir un petit garçon prénommé Hendrix Wade Sheaffer.