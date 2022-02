Shay Mitchell enceinte de son deuxième enfant : elle dévoile son baby bump

L'actrice connue pour avoir joué Emily dans Pretty Little Liars est de nouveau enceinte ! Déjà maman d'une petite fille, Atlas Noa, avec Matte Babel avec qui elle est en couple, Shay Mitchell attend son deuxième enfant. Elle a dévoilé son baby bump et a avoué avoir hâte de rencontrer son nouveau bébé. Et la star en a profité pour évoquer sa grand-mère décédée et ainsi parler du cycle de la vie.

"Dire au revoir à un être cher quand tu éprouves, au même moment, la joie d'en accueillir un nouveau dans ce monde est le grand cycle de la vie" a expliqué la comédienne que vous avez pu voir dans la saison 1 de You sur Netflix ou encore dans Dollface sur Disney+. "Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était le plan de l'univers depuis le début, sachant que j'aurais besoin d'une grande joie pour encaisser le coup de perdre l'une des personnes les plus importantes de ma vie. C'est la preuve que l'amour, la vie et la perte peuvent profondément exister en même temps" a aussi déclaré Shay Mitchell, dévoilant un ventre bien arrondi sur les photos. Sans préciser à combien de mois elle en est dans sa grossesse, on espère qu'elle partagera vite le sexe de son deuxième bébé.

"Grand-mère, tu me manques chaque jour" a ajouté la star, "Petit bébé, nous sommes impatients de te rencontrer. Je respire en paix en sachant que vous deux êtes déjà connectés d'une manière si cosmique". Shay Mitchell va-t-elle filmer la naissance de son bébé ? Déjà maman d'une petite fille, prénommée Atlas Noa, Shay Mitchell partage beaucoup de choses sur son premier enfant. Sur les réseaux, elle n'hésite pas à dévoiler le visage de sa fillette. Et sur sa chaîne YouTube, l'influenceuse avait carrément publié une vidéo de son accouchement, avec le papa Matte Babel à ses côtés pour la naissance.