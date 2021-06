Troian Bellisario a accouché dans sa voiture, elle raconte la naissance totalement folle de son bébé

Un accouchement totalement fou pour Troian Bellisario

C'est le 5 juin 2021 que Troian Bellisario et Patrick J. Adams ont annoncé une énorme surprise : le couple est désormais parent pour la deuxième fois. Le 15 mai dernier, l'ex-star de Pretty Little Liars a en effet donné naissance à une petite fille prénommée Elliot Rowena Adams. Une nouvelle qui a fait la joie de tous leurs fans, et qui cache une histoire absolument folle.

Probablement frustrés d'avoir gardé secrète cette grossesse pendant 9 mois, Patrick J. Adams et Troian Bellisario se sont donc rattrapés lors de leur passage dans le podcast Katie's Crib en détaillant les circonstances WTF de cet accouchement. Pourquoi WTF ? Parce que rien ne s'est déroulé comme prévu ce soir-là.

Une naissance... sur le parking de l'hôpital

Après avoir ressenti des contractions de plus en plus courtes et de façon extrêmement rapide, la comédienne a immédiatement demandé à son mari de l'amener à l'hôpital. Et selon elle, ce trajet a été interminable puisqu'elle se sentait "très mal" dans la voiture. Heureusement, Patrick J. Adams - qui avait probablement maté tous les films Fast & Furious juste avant, est rapidement arrivé devant l'établissement. De quoi soulager la jeune maman ? Pas du tout.

"Dès l'instant où j'ai appuyé sur le bouton et obtenu le ticket du parking, elle a commencé à crier" s'est souvenu l'ancien acteur de Suits, qui a ensuite précisé, "Le temps de chercher une place, Troian s'était subitement mise à 4 pattes sur le siège arrière". Ne demandez pas à l'actrice pourquoi elle a choisi cette position, elle ne s'en souvient pas. Néanmoins, cela a suffit à motiver Patrick J. Adams à courir en direction du gardien, "J'ai crié, 'C'est en cours, c'est dans la voiture ! Préparez une chaise roulante et prévenez les gens, tout le monde, tous les professionnels ! L'accouchement débute !'"

Un couple plus soudé que jamais

Malheureusement pour le couple, les soignants n'étaient visiblement pas très pressés ce fameux 15 mai. Conséquence, le futur papa - déjà habitué à incarner toute sorte de personnages, s'est retrouvé à jouer un nouveau rôle très étrange, "Quand je suis retourné à la voiture, Troian poussait des cris incroyables." Que criait-elle ? De lui enlever son pantalon. "Elle était encore à 4 pattes, les fesses en direction du pare-brise. J'ai mis ma tête au niveau de ses fesses, je lui ai descendu le pantalon et là, j'ai vu la tête du bébé"

Ni une, ni deux, "pas de place pour la panique" a-t-il assuré, il s'est immédiatement mué en médecin. Après avoir vérifié que le cordon ombilical n'était pas enroulé autour du cou, il a alors encouragé sa femme à pousser. 4 minutes plus tard, le bébé était déjà là. Toutefois, pas le temps de souffler, Patrick J. Adams - qui a probablement fait médecine dans une autre vie, ne s'est pas arrêté là. Afin de s'assurer que tous les fluides n'empêchaient pas le nouveau-né de respirer, il a eu le bon réflexe de le tourner à l'envers, "Dès que j'ai fait ça, elle a commencé à pleurer et crier".

Une situation aussi exceptionnelle qu'improbable qui restera dans les mémoires du couple. Troian Bellisario l'a confessé, elle est passée par toutes les émotions en quelques heures seulement, "J'ai regardé par-dessus mon épaule, car j'étais encore sur les genoux, et j'ai vu Patrick en train de la tenir à l'envers. Comme elle pleurait, je me suis alors dit 'Elle est en vie, elle est en vie. C'est ok. Elle respire !"