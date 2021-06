Troian Bellisario devenue maman pour la 2e fois en secret : elle dévoile le sexe de son bébé 👶

Troian Bellisario est devenue maman pour la deuxième fois ! Vous n'étiez pas au courant ? C'est normal puisqu'elle a gardé sa grossesse secrète tout du long. Deux ans et demi après la naissance de leur petite fille Aurora, l'ex-actrice de Pretty Little Liars et son mari Patrick J. Adams ont accueilli... Si vous voulez découvrir le sexe du bébé, mais aussi son prénom et sa date de naissance, c'est par ici !

Le papa, Patrick J. Adams, a bien évidemment lui aussi partagé la grande nouvelle : "Bienvenue dans notre maison du bonheur, mademoiselle Elliot Rowena Adams. Que ta vie soit aussi unique et excitante que ton arrivée." Troian Bellisario et son mari, vu dans la série Suits, sont donc aujourd'hui les heureux parents de deux princesses, Aurora (née en octobre 2018) et Elliott.