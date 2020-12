Brant Daugherty (Pretty Little Liars) bientôt papa pour la première fois : sa femme Kim est enceinte

Un an après leur mariage, Brant Daugherty et sa femme Kim annoncent une autre grande nouvelle : ils vont bientôt devenir parents pour la première fois. Eh oui, l'actrice est enceinte de l'ancienne interprète de Noel Kahn dans Pretty Little Liars comme elle l'a officialisé avec des photos de son baby bump, dévoilées en exclusivité par People.