Emily in Paris saison 2 : les dates du tournage dévoilées ?

Le tournage d'Emily in Paris saison 2 en avril 2021 ?

Seulement un mois après la mise en ligne de la saison 1, Netflix et les acteurs, Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie) ou encore William Abadie (Antoine), ont annoncé la saison 2 d'Emily in Paris !

Depuis, peu d'infos sur la suite ont été dévoilées, mais d'après le site What's on Netflix, le tournage pourrait démarrer au mois d'avril : il précise même qu'il durerait du 26 avril au 19 juillet 2021. Si ces informations se confirment, il faudra donc patienter jusqu'à la fin de l'année pour mater Emily in Paris saison 2 sur la plateforme.

Gabriel et Emily en couple ?

En attendant les nouveaux épisodes, la série créée par Darren Star (Sex and the City, Younger) continue de célébrer son joli succès. Pour preuve, Emily in Paris est nommée dans 2 catégories aux Golden Globes 2021 : celle de la "Meilleure comédie ou série musicale" et "Meilleure actrice dans une comédie ou une série musicale". Cette bonne nouvelle est l'occasion de (re)partager les premières infos sur la saison 2, données par le créateur : "Emily va avoir de nombreux choix compliqués à faire avec de nombreux hommes dans sa vie."

Mathieu ou Gabriel, qui va choisir Emily ? "On n'a pas encore vraiment vu le potentiel de la relation entre Emily et Mathieu (...) Maintenant que Charlotte et Gabriel ont rompu, je ne pense pas que Gabriel souhaite revenir vers une telle relation", même s'il "se sent très attiré par Emily et toutes les opportunités qui peuvent venir avec elle", a confié Darren Star.