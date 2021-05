Emilie Nef Naf traumatisée par ses grossesses : "J'ai souffert et failli mourir deux fois"

Si Emilie Nef Naf est aujourd'hui une maman comblée de deux beaux enfants, la star de l'émission Mamans et célèbres ne fait en revanche pas partie de ces femmes qui adorent l'étape de la grossesse. Elle l'a confié sans détour auprès de Magicmaman, "J'ai détesté être enceinte". Une confession surprenante ? Pas du tout.

Emilie Nef Naf traumatisée par sa grossesse

La compagne de Jérémy Ménez (ex-joueur de l'Equipe de France de football) l'a précisé, elle a connu un véritable calvaire avant de donner naissance à Maëlla et Menzo, "J'ai souffert et failli mourir deux fois". Aussi, elle ne comprend pas comment il est possible d'être heureuse face aux évolutions compliquées (et imposées) à son propre corps.

"Je ne vois pas où est le bonheur d'être grosse, de suffoquer parce qu'on n'arrive plus à respirer, d'aller faire pipi toute la nuit" a-t-elle notamment déclaré, avant d'ajouter ensuite, "Et de finir avec une cicatrice moche avec un bourrelet, après deux césariennes compliquées".

Pas de 3ème enfant ? Non, mais...

Faut-il alors en déduire qu'un troisième enfant est impensable pour le couple ? Pas nécessairement. Néanmoins, dans le cas où l'envie serait véritablement présente dans le futur, cela passera forcément par une voie différente, "Si j'ai une vie plus simple [du fait de la carrière de Jérémy Ménez, le sportif est souvent absent, ndlr], j'adopterai peut-être plus tard".

Malgré tout, Emilie Nef Naf n'est pas pressée d'y penser. Selon elle, pour être une bonne maman il est important de s'écouter, "Devenir maman, c'est la plus belle mais aussi la plus difficile des choses qui peut nous arriver. Si on veut bien le faire, il faut le faire à notre niveau." Or, elle en est persuadée, elle a atteint sa limite, "J'ai trouvé mon équilibre avec mes deux enfants et je suis bien comme ça. Quand tu as des ambitions, quand tu as envie de penser à toi et de faire des choses dans la vie, tu ne peux pas le faire avec 4 ou 5 enfants. Arrêtons de nous mentir ! J'ai envie d'être épanouie, d'avoir du temps pour mes enfants, pour moi, pour mon couple, et je n'ai pas envie d'être une mère au foyer qui n'a le temps de rien."

Bon courage aux futures mamans, le meilleur est à venir !